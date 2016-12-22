Цены на iPhone XS составят от 87 990 руб., а на iPhone XS Max — от 96 990 руб. Россия войдет во вторую волну продаж новых телефонов — их можно будет купить с 28 сентября

Фото: apple.com

Компания Apple назвала цены на новые iPhone в России — iPhone XS от 87 990 руб. и iPhone XS Max от 96 990 руб. Об этом говорится в сообщении Apple, поступившем в РБК.

Презентация новых моделей смартфонов от Apple прошла в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, штат Калифорния. iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны для предзаказа с 14 сентября и появятся в продаже в России с 28 сентября.

iPhone XS Max — самая большая в линейке iPhone модель с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688x1242 пикселей. iPhone XS обладает экраном 5,8 дюйма и разрешением 2436x1125 пикселей. Эти модели оснащены мощным OLED-дисплеем.

Также Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone XR. Он оснащен LCD-экраном с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 2560x1440 пикселей. Отмечается, что батарея iPhone XR работает на полтора часа дольше, чем у iPhone 8 Plus. Цена iPhone XR начинается от 64 990 руб., предзаказ стартует 19 октября, продажи в США начнутся с 26 октября.

Все модели оснащены процессором A12, работающим на 30% быстрее, чем A11, — он также способен обрабатывать 12 трлн операций в секунду. Во всех iPhone встроена функция распознавания лица, Apple отказалась от использования кнопки Home («Домой»). Кроме того, Apple внедряет технологию Dual Sim, предполагающую использование в iPhone двух SIM-карт. Все телефоны получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Также Apple представила новую модель «умных» часов Apple Watch 4 с «безрамочным» дизайном экрана, специальным сенсором для проведения электрокардиографии, функцией GPS и новой операционной системой watchOS5. Цена на часы — от $463 (31 990 руб.), продажа стартует с 28 сентября. В начале августа Apple стала самой дорогой компанией мира, ее рыночная капитализация составила $1,1 трлн.