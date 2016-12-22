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Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара
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Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара
Экономика, 17:07
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Орешкин поддержал идею главы ВТБ об отказе от доллара

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что полностью поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Он этом он рассказал журналистам в кулуарах Второго Евразийского женского форума, сообщает ТАСС.

«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит и многие предложения Андрея Леонидовича я полностью поддерживаю», — сказал Орешкин.

Костин рассказал о своем предложении по отказу от доллара 14 сентября. По его плану, сперва необходимо перейти на другие валюты в расчетах по экспорту и импорту с другими государствами. Кроме того, глава ВТБ предложил перевести под юрисдикцию Россию юридические адреса крупных российских холдингов. Также Костин считает необходимым размещать еврооблигации на российских площадках.

В Минфине поддержали план главы ВТБ по отказу от доллара
Экономика

Предложение Костина прозвучала спустя день после того как Госдеп США пообещал ввести «суровые» санкции в отношении российского банковского сектора и оборонных закупок. В Минфине идею отказа от доллара поддержали. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, американская валюта не должна быть элементом обычного делового оборота, а расчеты между третьими странами нужно проводить в национальных валютах.

Теги: Максим Орешкин , Доллар
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