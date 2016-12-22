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В Минфине поддержали план главы ВТБ по отказу от доллара
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В Минфине поддержали план главы ВТБ по отказу от доллара
Экономика, 19:31
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В Минфине поддержали план главы ВТБ по отказу от доллара

Министерство финансов поддерживает предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара, поскольку полагает, что американская валюта не должна быть элементом делового оборота в России. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

Как пояснил чиновник, запрет на хождение доллара вводить не предполагается, однако речь идет о том, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота. Он отметил, что расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспорт из России — за рубли или национальные валюты. Кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями.

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14 сентября Костин в интервью «Известиям» рассказал о плане по отказу от доллара. По его словам, в первую очередь необходимо провести ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспорту и импорту на другие валюты. Во-вторых, перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию России, и, в-третьих, переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций, добавил он.

Теги: Доллар , Минфин , Андрей Костин
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