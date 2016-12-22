Порошенко заявил о захлебнувшемся плане «Русская весна» в Донбассе

​Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что украинским властям удалось создать боеспособную армию, которая остановила «российское наступление» в Донбассе. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Мы сохранили страну. Кремлевская «Барбаросса», путинский блицкриг, план «Русская весна» — захлебнулись. Мы создали армию, которая освободила две трети территории Донбасса, локализовала конфликт и держит оборону на линии фронта», — сказал президент.

По его словам, украинская армия становится армией нового поколения, которая овладевает современными формами противоборства во всех сферах, включая киберпространство. Порошенко отметил, что уже в этом году на Украине планируется активная разработка современного высокоточного ракетного вооружения, систем артиллерии и бронетанковой техники.

«Глубоко ошибается тот, кто думает, будто российская агрессия обеспечивает нам автоматическую поддержку на Западе. За поддержку надо бороться каждый день. И за эти годы нам удалось не просто создать и сохранить мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины, но и значительно расширить ее», — сказал Порошенко.

В конце августа Петр Порошенко​ заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы» за годы войны и экономического кризиса. Он выразил благодарность каждому украинцу за то, что жители страны «выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией». «И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — отметил он.