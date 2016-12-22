Порошенко пообещал ликвидировать базу российского флота в Севастополе

Порошенко решил вычеркнуть из Конституции Украины статью, которая допускает базирование российского флота в Севастополе. Базу Черноморского флота он пообещал ликвидировать после возвращения Крыма под контроль Киева

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко ​в ходе ежегодного послания Верховной раде рассказал о судьбе базы Черноморского флота в Севастополе в случае возвращения Крыма Украине. По его словам, упоминание базы российского ВМФ будет вычеркнуто из украинской Конституции.

«Из Конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине. После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!» — заявил украинский президент, обращаясь к депутатам Рады. Послание президента транслирует телеканал «112 Украина».

Речь идет о ст. 14 переходных положений Конституции Украины, дававшей правовую базу для базирования Черноморского флота России в Севастополе. В соответствии со ст. 17 Конституции Украины на территории страны «не допускается размещения иностранных военных баз». Однако переходные положения допускают исключение из основного текста документа. «Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой Украины», — говорится в этой статье переходных положений.

О планах исключить из Конституции эту статью, допускавшую аренду военной базы в Севастополе Черноморским флотом, Киев заявлял и раньше. Об этом, в частности, говорила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко в начале сентября, представляя проект поправок в Конституцию.

«Предлагается также исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды согласно международным договорам. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским», — анонсировала она изменения в основном документе. Также поправки Порошенко подразумевают закрепление в Конституции Украины курса на евроатлантическую интеграцию и вступление в НАТО.