Порошенко рассказал о появившихся у Украины «крепких мышцах»

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы» за годы войны и экономического кризиса. Об этом глава государства написал в Twitter.

Порошенко выразил благодарность каждому украинцу за то, что жители Украины «выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией». «И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы», — отметил он.

23 августа Порошенко заявил, что украинская армия станет «одной из самых сильных в Европе». Он рассказал, что сектор безопасности на Украине полностью перестраивается под стандарты НАТО. Также Порошенко извинился за свои слова о том, что антитеррористическая операция (АТО) на юго-востоке Украины будет длиться «часы, а не месяцы». По его словам, он сожалеет, что «породил завышенные ожидания».

АТО в Донбассе началась в 2014 году. В ходе нее, по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, погибли 3784 украинских военных. В конце апреля 2018 года Порошенко заявил, что АТО в Донбассе завершена и начинается Операция объединенных сил (ООС). Смена формата была предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса, принятым Радой в январе 2018 года.