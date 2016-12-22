В МВФ сообщили о продолжающихся переговорах по сотрудничеству с Киевом

Украинские власти все еще ведут переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил официальный представитель фонда Джерри Райс, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Миссия МВФ посетила Киев и обсудила с властями Украины дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности, реформ, экономического роста и возможную финансовую помощь со стороны фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются», — сказал Райс. Отмечается, что миссия во главе с Роном ван Роденом работала в Киеве с 6 по 19 сентября.

До заявления представителя Фонда агентство «Українські Новини» со ссылкой на источник сообщало, что на переговорах представители МВФ выдвинули Киеву новое требование: Верховная рада должна принять бюджет на 2019 год, после чего стране будет представлен транш. Это стало неожиданностью для Киева, из-за этого «дискуссии, которые проводились экспертами фонда с представителями украинских властей, не привели к ожидаемому результату и практически провалились», указал собеседник.

Однако на переговорах стороны договорились повысить стоимость на газ до уровня паритетного импорта к 2020 году. Ранее источник Reuters сообщал, что Киев примет решение по ценам на газ 1 октября. По словам источника «Українські Новини», с октября цена на газ должна вырасти на 23,5%.

Урегулирование цен на газ было одним из требований МВФ в рамках переговоров о макрофинансовой помощи. Глава МВД Украины Арсен Аваков в апреле сообщал, что в МВФ предложили Киеву поднять цены на газ на 35%. В мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк допускал, что цены могут вырасти до 70%. В сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна может столкнуться с дефолтом, если не выполнит условий МВФ.