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Захарова сравнила «дело Скрипалей» с легендой о Лохнесском чудовище
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Захарова сравнила «дело Скрипалей» с легендой о Лохнесском чудовище
Отравление Скрипалей, 19:07
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Захарова сравнила «дело Скрипалей» с легендой о Лохнесском чудовище

Ситуация вокруг «дела Скрипалей» напоминает легенду о Лохнесском чудовище. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, трансляция брифинга велась на странице министерства в Facebook.

«Согласно легенде, в шотландском озере Лох-Несс обитает чудовище. Все его видели, и у всех есть подтверждающие факты на руках, а на поверку оказывается, что это все фальшивки. Спустя столько десятков лет Лохнесское чудовище превратилось в исторический мем», — сказала Захарова.

По ее словам, власти Великобритании «устроили шоу на весь мир» с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, которое произошло в марте этого года. «Чем дальше они идут этой дорогой манипуляции общественным мнением, вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих половить рыбу в мутной воде», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что со стороны Лондона будут новые попытки «вбросов и дезинформации».

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их «сотрудниками ГРУ». Позднее россияне рассказали в интервью телеканалу RT, что они работают в фитнес-индустрии, а в Солсбери они ездили, чтобы отдохнуть и посмотреть на городской собор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских властей нет оснований для привлечения Петрова и Боширова к ответственности.
Теги: Мария Захарова , Сергей Скрипаль , МИД России , отравление
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