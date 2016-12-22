Захарова сравнила «дело Скрипалей» с легендой о Лохнесском чудовище

Ситуация вокруг «дела Скрипалей» напоминает легенду о Лохнесском чудовище. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захаров на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, трансляция брифинга велась на странице министерства в Facebook.

«Согласно легенде, в шотландском озере Лох-Несс обитает чудовище. Все его видели, и у всех есть подтверждающие факты на руках, а на поверку оказывается, что это все фальшивки. Спустя столько десятков лет Лохнесское чудовище превратилось в исторический мем», — сказала Захарова.

По ее словам, власти Великобритании «устроили шоу на весь мир» с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, которое произошло в марте этого года. «Чем дальше они идут этой дорогой манипуляции общественным мнением, вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих половить рыбу в мутной воде», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что со стороны Лондона будут новые попытки «вбросов и дезинформации».