Кремль не увидел оснований для преследования Петрова и Боширова в России

У Москвы нет оснований для преследования россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых властями Великобритании в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Никакие законы они не нарушали на территории РФ, и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали какие-то законы где-то еще в мире», — сказал Песков. Он напомнил, что Британия не направляла России запрос по «делу Скрипалей».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй называла Петрова и Боширова «сотрудниками ГРУ», чьи действия по отравлению Скрипалей были согласованы с российскими властями. Россияне 13 сентября дали интервью телеканалу RT, в котором заявили, что являются работниками фитнес-индустрии и прибыли в Солсбери, чтобы посмотреть местный собор.
Городской депутат Джон Глен заявил, что интервью Петрова и Боширова не вызывает доверия, а изложенные ими факты не соответствуют информации, имеющейся у властей Великобритании. Представитель Мэй назвал интервью россиян «ложью и откровенными измышлениями», пообещав, что власти Британии задержат Петрова и Боширова, если они когда-нибудь покинут Россию. В Москве неоднократно отрицали причастность к отравлению Скрипалей.