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США сочли «ударом по «чистым» спортсменам» восстановление статуса РУСАДА
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США сочли «ударом по «чистым» спортсменам» восстановление статуса РУСАДА
Допинговый скандал, 18:47
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США сочли «ударом по «чистым» спортсменам» восстановление статуса РУСАДА

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал к реформированию Всемирного антидопингового агентства (WADA) после восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается на сайте USADA.

По его словам, принятое WADA решение по РУСАДА «нанесло разрушительный удар по «чистым» спортсменам мира». Тайгарт отметил, что атлеты хотят, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) «держался подальше» от WADA. «Они хотят, чтобы WADA обладала достаточными полномочиями, санкционной властью и решимостью очистить спорт и восстановить доверие миллиардов болельщиков и спортсменов по всему миру», — подчеркнул глава USADA. По его словам, WADA должна начать прислушиваться к «чистым» спортсменам и устранить существующие внутренние конфликты.

Исполнительный комитет WADA 20 сентября проголосовал за восстановление РУСАДА. При этом WADA может вновь лишить РУСАДА статуса, если российское агентство не предоставит комитету доступ к базам бывшей московской антидопинговой лаборатории. По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, восстановление РУСАДА в правах является «условным». Однако он назвал принятое комитетом решение хорошим знаком для других отстраненных спортивных организаций, в том числе и для Паралимпийского комитета России.

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РУСАДА лишили прав в 2015 году после доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, в котором указывалось на существование в России государственной допинговой программы. В WADA требовали от российских властей признать выводы комиссии и предоставить агентству доступ к допинг-пробам московской лаборатории.

Теги: WADA , USADA , РУСАДА , допинг
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