WADA объяснило рекомендацию восстановить статус РУСАДА

Опубликованная Би-би-си переписка между чиновниками Всемирного антидопингового агентства (WADA) и министром спорта России Павлом Колобковым о упрощенных условиях восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не содержит ничего нового, говорится в пресс-релизе WADA.

«Предложения, сделанные в слитом письме, основаны на прагматизме и детальной интерпретации дорожной карты (план WADA по восстановлению РУСАДА — ред.) с целью довести дело до конца и не позволить отменить прогресс, который РУСАДА проделало за последние два года», — заявили во Всемирном антидопинговом агентстве.

Там подчеркнули, что весь мир заинтересован в том, чтобы у России была эффективная и устойчивая антидопинговая система, а «чистые» российские спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях. «К такому результату нельзя прийти без малейшего движения с обеих сторон», — добавили в WADA.

В агентстве отметили, что следующее заседание исполкома пройдет 20 сентября и там будет поднят вопрос восстановления статуса РУСАДА, от России требуется, в частности передать WADA копию базы московской лаборатории и необработанные данные допинг-проб.

Ранее издание Би-би-си сообщило, что WADA «в качестве компромисса» запросило доступ только к образцам допинг-проб тех спортсменов, которые оказались под подозрением, а также к базе московской лаборатории.

14 сентября стало известно, что комитет WADA рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах.