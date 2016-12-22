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ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика
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ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика
Финансы, 17:40
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ЦБ из-за санкций отложит выход на IPO национального перестраховщика

Центральный банк России, который владеет Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), отложил ее выход на IPO на срок после 2021 года. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, который возглавляет наблюдательный совет РНПК, передает ТАСС.

По его словам, из-за санкций США ситуация складывается «неопределенной». Он рассказал, что на данный момент портфель перестраховочной компании формируется, но он недостаточно сбалансирован, чтобы выходить на публичное размещение акций. «Ближайшие два года вопрос о дате IPO рассматриваться не будет. Но то, что когда-то будет, в долгосрочной перспективе, — мы это обещали ранее», — заметил Швецов.

В стратегии компании было прописано, что IPO произойдет до 2021 года.

Российская национальная перестраховочная компания была создана в 2016 году по закону от 3 июля 2016 года о внесении изменений в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». РНПК занимается перестраховкой российских компаний, в том числе тех, которые попали в санкционные списки. Ей передается цессия, а именно 10% санкционного риска от других страховых компаний.

Теги: Банк России , IPO , страховщики
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