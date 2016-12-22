ЦБ выявил признаки вывода активов у бывшего страховщика сотрудников МВД

Центробанк обнаружил признаки вывода активов у страховой компании, выигравшей в конце 2017 года тендер на страхование полицейских стоимостью почти 14 млрд руб. В выводе активов подозреваются собственники и бывший менеджмент

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Временная администрация Центрального страхового общества (ЦСО), лишенного регулятором лицензии 25 мая 2018 года, подозревает бывшее руководство и собственников страховой компании в выводе активов. «Установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. Информация об этих операциях, являющихся уголовно наказуемыми, направлена в правоохранительные органы.

Банк России 27 апреля приостановил действие лицензии ЦСО, которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование личного состава МВД, и назначил в компанию временную администрацию сроком на шесть месяцев. Лицензия была приостановлена из-за нарушений требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Через месяц после этого ЦБ отозвал лицензию у ЦСО, поскольку нарушения устранены не были, сообщали в банке.

Сейчас на рассмотрении Арбитражного суда Московской области находится заявление о признании ЦСО банкротом, заседание по нему назначено на 1 августа. По оценкам временной администрации, активов компании не хватит для исполнения обязательств перед кредиторами.

ЦСО получило лицензию на страхование госслужащих только в декабре 2017 года и через несколько дней выиграло тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. Сумма контракта составила 13,7 млрд руб. В тендере на страхование полицейских участвовали такие крупные страховые компании, как СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Из-за проблем у ЦСО в июле 2018 года контракт на страхование полицейских был без дополнительного конкурса передан «ВТБ Страхование».

Одинаковые доли по 32,9% в ЦСО принадлежат ООО «СКП» (владелица Наталья Палеева) и ООО «ДЕШ.ЭКС» (владелец Артем Палеев). Еще 32,98% компании принадлежит ООО «Фаворит». По данным ЦБ, по итогам 2017 года компания занимала 93-е место среди страховщиков по объему собранных премий.

2016 год компания закончила с убытком в 98,7 млн руб. Согласно отчетности по итогам 2017 года по РСБУ, прибыль после налогообложения составила 559 тыс. руб. По итогам 2017 года объем собранных премий увеличился на 36%, с 672 млн до 901 млн руб. В апреле Артем Палеев сообщал РБК, что приобрел около 33% менее полугода назад, чтобы компания могла заключить договор с МВД, увеличил ее капитал на 500 млн руб. Согласно отчетности компании за 2017 год, капитал составлял 1,3 млрд против 878 млн руб. в 2016 году.