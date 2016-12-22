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Опубликован шорт-лист Букеровской премии
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Опубликован шорт-лист Букеровской премии
Общество, 16:37
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Опубликован шорт-лист Букеровской премии

Объявлен шорт-лист Букеровской премии, сообщается на сайте литературной награды.

В шорт-лист вошли шесть авторов из США, Великобритании и Канады.

Самым молодым лауреатом Букеровской премии в истории, оказавшимся в шорт-листе, стала 27-летняя Дейзи Джонсон, которая написала роман Everything Under. Действие книги происходит в Великобритании, передает Би-Би-Си. В центре повествования — отношения Гретель и ее матери, которая оставила ее ухаживать за ребенком из-за отношений с мужчиной.

Также на премию претендует британская писательница Анна Бернс с книгой Milkman, которая рассказывает о романе молодой девушки с женатым мужчиной старше ее. Действие книги разворачивается во время конфликта в Северной Ирландии. Еще одним кандидатом из Великобритании стал Роберт Робертсон с произведением The Long Take о ветеране с посттравматическим синдромом, который принимал участие в высадке в Нормандии в июне 1944 года.

Эси Эдугян из Канады выдвинута на премию за роман Washington Black, который рассказывает о дружбе 11-летнего раба и исследователя, пытающихся сбежать с острова Барбадос. Американка Рэйчел Кушнер номинирована за произведение The Mars Room, которое рассказывает о женщине, отбывающей два пожизненных срока в женской колонии и пытающейся смириться с новой жизнью за решеткой.

Автор Ричард Пауэрс из США был номинирован за роман The Overstory о девяти незнакомых людях, которые должны сохранить на Земле оставшиеся несколько акров леса.

Лауреат Букеровской премии будет объявлен 16 ноября. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов ($66,3 тыс.).

В июле сообщалось, что в лонгрист Букеровской премии впервые попал комикс. «Сабрина» Ника Дрнасо рассказывает о переживании людей, которые прочитали заметку об исчезновении девушки.

В 2017 году лауреатом букеровской премии стал Джордж Сондерс, написавший ​ исторический роман «Линкольн в Бардо». Произведение рассказывает о переживаниях американского президента Авраама Линкольна после утраты своего 11-летнего сына Вилли. Роман описывает события одной ночи. Действие романа происходит в 1862 году на кладбище Вашингтона. 

Теги: Букеровская премия , Премия , литература
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