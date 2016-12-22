В Москве с топорами напали на такси и ограбили пассажиров на ₽4,5 млн

Четверо неизвестных в медицинских масках напали с топорами на такси на юго-востоке Москвы и похитили сумку с деньгами у пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«19 сентября в 17:34 поступило сообщение о нападении по адресу: Перервинский бульвар, 1. Сотрудники полиции установили, что в 17:30 четверо неизвестных в медицинских масках разбили топорами стекла в такси Hyundai Solaris, из салона транспортного средства похитили сумку, в которой находились денежные средства в рублях и в иностранной валюте», — сказали в пресс-службе. По данным МВД, деньги принадлежали пассажирам, трем гражданам 1976, 1970 и 1995 годов рождения. В пресс-службе отказались уточнить РБК, гражданами какой страны являются пассажиры.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, неизвестные ограбили трех туристов из Китая, в сумке находились $60 тыс. и 400 тыс. руб., общий урон составил более 4,5 млн руб. Спустя полчаса после ограбления машина злоумышленников была найдена брошенной во дворе жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ст. 162 УК).

В августе мужчина ограбил магазин на Волгоградском проспекте. При задержании грабитель ранил двух полицейских острым предметом, правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, злоумышленника также госпитализировали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 и ч. 2 ст. 318 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти).