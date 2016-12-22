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Грабитель на юго-востоке Москвы ранил двух полицейских
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Грабитель на юго-востоке Москвы ранил двух полицейских
Общество, 02:29
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Грабитель на юго-востоке Москвы ранил двух полицейских

При попытке ограбить магазин на юго-востоке Москвы мужчина ранил двух приехавших на место происшествия полицейских, заявили в столичном управлении МВД. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, полицейские задержали грабителя, но во время задержания правонарушитель оказал сопротивление и ранил двух полицейских острым предметом. Полицейские применили оружие. И правоохранители, и нападавший были госпитализированы, их состояние неизвестно.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападавший был ранен из табельного оружия.

Теги: Москва , грабитель , задержание , пострадавшие
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