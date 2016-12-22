В Москве возбудили уголовное дело после покушения на двух полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ранил двух полицейских на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

«По факту нападения на сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России и ч. 2 ст. 318 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Волгоградском проспекте в субботу ночью, когда два сотрудника полиции попытались задержать мужчину, ограбившего магазин. В ходе задержания грабитель оказал сотрудникам правоохранительных органов сопротивление и нанес им колото-резаные раны. Полицейские «с целью пресечения противоправной деятельности» применили табельное оружие.

В ведомстве отметили, что одного из полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый в совершении преступлений мужчина в настоящий момент также находится в больнице.

Отмечается, что после разрешения врачей с ним проведут следственные действия.