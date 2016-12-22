Минфин Турции понизил прогноз по росту ВВП

Прогноз роста ВВП Турции на 2019–2020 годы скорректирован с 5,5% до 2,3% на фоне ослабления турецкой лиры. Об этом заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, сообщает Milliyet.

Таким образом, согласно новой программе экономического развития Турции планируется, что рост ВВП к концу 2018 года должен составить 3,8%, 2,3% на 2019 год, 3,5% на 2020 год и намечавшийся на 2019 рост в 5% — на 2021 год.

Как сообщает турецкий филиал Bloomberg, изначально на 2019 год прогнозировался рост ВВП в размере 5,5%.

После кризиса 2001–2002 годов турецкая экономика благодаря политике по привлечению инвестиций, проводимой правительством Партии справедливости и прогресса Реджепа Эрдогана, стабильно росла до 5% в год. Замедление началось в 2015–2016 годах и усилилось после неудачной попытки государственного переворота. В 2017 году властям за счет активных бюджетных трат удалось выправить положение и довести рост ВВП более чем до 7%.

Однако в 2018 году на фоне ухудшения отношений с США экономика страны замедлилась. ​В августе турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к доллару — 10 августа она подешевела на 14% за день. С начала 2018 года лира упала на 30%. Турецкому Центробанку, чтобы не допустить дальнейшего обвала национальной валюты, пришлось поднять ключевую ставку сразу с 17,75% до 24% несмотря на заявления Эрдогана, который выступал против данного решения.