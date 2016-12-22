Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой

Председатель совета директоров и гендиректор JP Morgan Chase Джеймс Даймон заявил, что введение Китаем новых пошлин в ответ на аналогичные действия США не окажет сильного влияния на американских потребителей, и назвал противостояние между странами «торговой перестрелкой», об этом он рассказал CNBC.

«Мы можем установить на новые товары, а Китай способен ответить другими способами, и я не думаю, что все хорошо. Это не разрушительная вещь, это не война, а торговая перестрелка, которая может привести к негативным экономическим эффектам», — сказал Даймон.

По его словам, ответные пошлины Китая, которые вступят в силу 24 сентября, не окажут сильного влияния на американских потребителей, в то время как новые тарифы США на ввоз китайских товаров заставят их заплатить на $20 млрд больше. Он подчеркнул, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, решившим ввести пошлины на китайские товары общей стоимостью в $200 млрд, но отметил, что Трамп «мог бы использовать другую стратегию».

18 сентября Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд, подобные тарифы будут действовать до конца текущего года, а с 2019 года пошлины повысят до 25%. В то же время президент США заявил, что в Вашингтоне готовы дополнительно обложить импорт товаров из Китая ценой в $267 млрд, если Пекин установит ограничения для американских сельхозпроизводителей.

Китай ответил введением пошлин в размере 10% для 3,5 тыс. товарных позиций и 5% для 1,6 тыс. товаров. Общая стоимость попавшей под новые тарифы американской продукции составила $60 млрд.

В начале сентября Даймон заявил, что смог бы победить Трампа на выборах президента США в 2020 году, отметив, что считает себя умнее действующего главы Белого дома. В ответ Трамп назвал его плохим оратором и неврастеником. «Благодаря моей замечательной экономической политике многие банкиры, и не только, стали выглядеть умнее, чем являются на самом деле», — написал он в Twitter.