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Трамп назвал главу JPMorgan «неврастеником»
Политика, 13 сен, 23:20
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Трамп назвал главу JPMorgan «неврастеником»

Президент США Дональд Трамп назвал гендиректора ​финансового холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймса Даймона «неврастеником». Об этом он написал в своем Twitter.

«Проблема с тем, что банкир Джейми Даймон решил участвовать в выборах президента, заключается в том, что у него нет способностей, он не «умник», плохой оратор и неврастеник — во всем остальном он замечательный человек. Благодаря моей замечательной экономической политике многие банкиры, и не только, стали выглядеть умнее, чем являются на самом деле!» — написал Трамп.

Накануне Джеймс Даймон заявил, что мог бы победить Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году. По данным The Wall Street Journal, он назвал себя таким же жестким, как действующий президент США. Он также сказал, что умнее Трампа.

WSJ отмечает, что впоследствии он отказался от своих слов, заявив через своего представителя о том, что не собирается участвовать в выборах.

«Я не баллотируюсь в президенты. [Эта история] доказывает, что я бы не стал хорошим политиком», — приводит издание заявление Даймона.

Джеймс Даймон работал в президентского деловом консультативном совете до 2017 года, когда его распустили. В 2016 году CNBC со ссылкой на источники сообщал, что Даймон рассматривался в качестве возможного кандидата на пост министра финансов США.

Теги: Дональд Трамп , JPMorgan Chase
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