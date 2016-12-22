Порошенко поддержал закон о «СМИ-агентах влияния России»

На Украине следует ввести регистрацию СМИ, которые являются «агентами влияния» России в стране, заявил президент Петр Порошенко в своем послании Верховной раде. Текст опубликован на сайте администрации главы государства.

По словам Порошенко, на Украине действует «сеть российской агентуры», которая «берет под контроль СМИ, плодит независимые общественные организации».

«Они действительно независимы, но независимые от Украины, подконтрольны Кремлю и раздувают антиукраинские, антиевропейские и антиамериканские настроения», — отметил президент. «Итак, поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора Российской Федерации», — сказал Порошенко.

Он заверил, что подобная инициатива «никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова», так как касается только «агентов государства-агрессора».

В России закон об НКО-иноагентах был введен в 2012 году, а реестр для СМИ-иноагентов — в ноябре 2017 года, после того как на Западе власти обязали зарегистрироваться подобным образом или лишили аккредитации российские медиа.