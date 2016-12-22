Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,07 EUR Нал. 70,04 68,87 USD Бирж. 56,17 -0,18 EUR Бирж. 69,62 +0,33 USD ЦБ. 56,39 -0,02 EUR ЦБ. 69,45 +0,38 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 11214,78 +337,44 MOEX 2306,99 +0,35% RTS 1292,32 +0,67% Brent 70,75 +1,30% DJIA 26252,12 +0,16% Nasdaq 7415,06 -0,61% FTSE 7643,43 -1,14%
Депутаты поддержали закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Лента новостей
Американские и британские инвесторы выкупили 40% евробондов «Полюса» 01:43, Бизнес Суд увеличил срок заключения за коррупцию бывшему президенту Бразилии 01:19, Политика «Арсенал» выбил «Челси» из Кубка английской лиги 01:04, Спорт ПКР заявил о выполнении «почти всех требований» для участия в Олимпиаде 00:35, Общество В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа 00:28, Общество В багажнике въехавшей в остановку машины нашли труп 00:16, Общество МИД назвал обвинения США в химатаках в Сирии «пропагандистской атакой» 00:06, Политика Сменить пенсионный фонд решило минимальное за три года число россиян 24 янв, 23:32, Финансы Трамп призвал Турцию не допустить конфликта с военными США в Сирии 24 янв, 23:29, Политика Экс-врача сборной США приговорили к 175 годам тюрьмы за домогательства 24 янв, 23:13, Общество Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина 24 янв, 23:01, Общество Кубок английской лиги по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 24 янв, 23:00, Спорт «Американцы прячутся от нас»: что Россия рассказала на форуме в Давосе 24 янв, 22:44, Экономика Дворкович рассказал об исчезновении олигархов в России 24 янв, 22:25, Экономика В Госдуме ответили на сообщения о советах депутатам «делиться деньгами» 24 янв, 22:20, Политика Два человека погибли в результате ракетной атаки на турецкую мечеть 24 янв, 22:14, Общество Путин рассказал об утверждении десятилетней госпрограммы вооружения 24 янв, 22:10, Общество «Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов 24 янв, 22:05, Общество В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку 24 янв, 21:57, Общество Путин предложил способ обеспечить устойчивость оборонных предприятий 24 янв, 21:34, Общество Элтон Джон объявил о завершении гастрольной карьеры 24 янв, 21:16, Общество Спираль выборов: как будет развиваться противостояние Кишинева и Москвы 24 янв, 21:10, Политика 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам пропустит Олимпиаду в Пхёнчхане 24 янв, 21:08, Спорт Eni пояснила заявление о приостановке бурения в Черном море 24 янв, 20:45, Бизнес США расширили санкционный список по КНДР 24 янв, 20:34, Политика Путин наградил Карена Шахназарова и Василия Церетели 24 янв, 20:24, Общество В Дагестане неизвестные сожгли машину «Мемориала» 24 янв, 20:11, Общество Молодых избирателей будут привлекать на выборы серией концертов 24 янв, 20:11, Общество
Депутаты поддержали закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Политика, 24 янв, 16:22
0
Депутаты поддержали закон о штрафах для СМИ-иноагентов
Наказание за нарушение закона о СМИ-иноагентах может возрасти до 5 млн руб. Депутаты одобрили соответствующие изменения в первом чтении
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду, 24 января, поддержали поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят наказание для нарушителей закона о средствах массовой информации, имеющих статус иноагента. За законопроект проголосовали 407 депутатов, передает корреспондент РБК. Остальные парламентарии в голосовании не участвовали.

С критикой поправок выступили во фракции ЛДПР. Депутат от либерал-демократов Сергей Иванов заметил, что СМИ-иноагенты «не надо упоминать». «Запретный плод сладок! Многие будут специально смотреть [ресурсы иноагентов], потому что у нас никаких независимых СМИ уже вообще нет. У нас вся пресса полностью подчинена государству, информацию получить неоткуда», — сказал он.

Поправки в КоАП были внесены в конце минувшего года главами комитетов по законодательству обеих палат парламента Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

За нарушение «порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента», штраф для граждан составит 10 тыс. руб., для должностных лиц — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 500 тыс. руб. При повторном совершении административного правонарушения предлагается установить усиленные санкции: для граждан — 50 тыс. руб., для должностных лиц — 100 тыс. руб., для юридических лиц — 1 млн руб., сказано в тексте закона.

Комитет защиты журналистов призвал отказаться от закона о СМИ-иноагентах
Политика

За грубое нарушение закона о СМИ-иноагентах гражданам будет грозить от 150 тыс. руб. штрафа или административный арест до 15 суток, для должностных лиц штраф составит 200 тыс. руб., а для юрлиц — до 5 млн. «Грубым нарушением» авторы проекта закона считают «неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента».

Ранее собеседник РБК в Госдуме пояснил, что эти штрафы коснутся СМИ — например, если они нарушат порядок регистрации как иноагента. «Блогеров, которые сделали репост, это не коснется», — отметил депутат.

Основной закон о СМИ-иноагентах депутаты приняли в ноябре 2017 года. Как сказано в законе, «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

В реестре СМИ-иноагентов, составленном Министерством юстиции, сейчас девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время», «Татаро-башкирскую служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Запрет на проход в Госдуму журналистам СМИ-иноагентов вступил в силу
Политика

Депутаты в первом чтении уже одобрили поправки в законы «О СМИ» и «Об информации», которые расширяют действие закона о СМИ-иноагентах. Они обязывают издания, получившие этот статус, а также всех, кто перепечатывает их материалы, — от других изданий до пользователей соцсетей — соответствующим образом их маркировать, а также дают право Роскомнадзору блокировать публикации в случае нарушения закона. СМИ-иноагенты в обязательном порядке должны будут зарегистрировать в России юридическое лицо и регулярно представлять в госорганы отчетность о своей деятельности.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , законопроект , КоАП , СМИ-иноагенты
Главное
Трамп призвал Турцию не допустить конфликта с военными США в Сирии Политика
Материалы по теме
В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов на время выборов Политика
Комитет защиты журналистов призвал отказаться от закона о СМИ-иноагентах Политика
Как борьба с иноагентами ударит по пользователям «ВКонтакте» и Facebook Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.