АЛРОСА продала на аукционе алмазы на сумму $12,6 млн

Российская алмазодобывающая компания «АЛРОСА» продала на аукционе во Владивостоке алмазы специальных размеров и получила за них $12,6 млн, сообщается на сайте компании.

«Всего было продано 108 лотов ювелирного качества общей массой 2003 карата (0,4 кг. — РБК). Суммарная выручка от продаж составила $12,6 млн», — говорится в сообщении. В АК «АЛРОСА» подчеркнули, что на аукцион выставили крупные алмазы, массой более 10,8 карат.

В торгах участвовали 76 компаний, в том числе из России, КНР, Гонконга, США, Израиля, Бельгии, Индии и ОАЭ. «Дальний Восток по-прежнему представляет для нас стратегический интерес в части расширения сотрудничества с Китаем, и мы традиционно приглашаем к участию фирмы из этой страны», — заявил член правления и директор Единой сбытовой организации АК «АЛРОСА» Евгений Агуреев, слова которого приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что аукцион завершился с хорошей премией к начальной стоимости алмазов. Следующие торги во Владивостоке АЛРОСА планирует провести в конце октября — начале ноября.