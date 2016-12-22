АЛРОСА покажет на выставке в Гонконге самый крупный сиреневый бриллиант

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА представит на выставке Hong Kong Gem & Jewelry Fair в Гонконге сиреневый бриллиант размером более 11 карат. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что бриллиант «благородного сиреневого цвета» огранен в форме «кушон». По заключению геммологического центра GIA, этот бриллиант является самым крупным камнем в своем цвете за всю историю существования лаборатории.

Также АЛРОСА продемонстрирует оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и ярко-желтый бриллиант в форме «кушон» весом 11 карат. Всего компания представит 250 камней различных форм и оттенков.

Представленные в Гонконге камни будут позднее проданы на аукционе цветных бриллиантов АЛРОСА True Colours.

В начале августа АЛРОСА продала самый крупный российский бриллиант из коллекции «Династия». Он представляет собой бесцветный круглый камень массой 51,38 карата цвета D (бесцветный), чистоты VVS1 (без включений). По утверждению компании, это самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных «за всю историю российского ювелирного искусства». Камень приобрел ювелирный дом Mouawad Group.