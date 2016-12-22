АЛРОСА раскрыла покупателя самого дорогого бриллианта России

Самый дорогой бриллиант в истории компании АЛРОСА приобрел ювелирный дом Mouawad Group. О его продаже компания отчиталась в начале августа, однако имя покупателя не назвала

Фото: Олег Яковлев / РБК

Покупателем бриллианта «Династия», проданного российской компанией АЛРОСА на прошлой неделе, стал ювелирный дом Mouawad Group. Об этом РБК сообщил представитель АЛРОСА.

Бриллиант «Династия», проданный на аукционе 2 августа, стал самым дорогим камнем за всю историю компании.

Камень имеет огранку Triple Exсellent (самое высокое качество) — он круглой формы с 57 гранями. Чистоту камня оценили как VVS1, то есть «несколько очень, очень малых включений», не заметных без лупы. Масса бесцветного бриллианта (цветовой класс D) составляет 51,38 карата.

«Династия» представляет собой «самый чистый из крупных бриллиантов, когда-либо ограненных за всю историю российского ювелирного искусства», сообщила компания.

Бриллиант «Династия» получен из крупного алмаза весом 179 карат, найденного в кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в 2015 году. Всего из этого алмаза получилось пять бриллиантов — «Шереметевы» (16,67 карата), «Орловы» (5,05 карата), «Юсуповы» (1,39 карата), грушевидный бриллиант «Воронцовы» (1,73 карата) и собственно «Династия», который дал название всей коллекции из пяти камней.

АЛРОСА не раскрывала стоимость бриллианта, однако сообщила, что за всю коллекцию выручила $10 млн.

Mouawad — ювелирный торговый дом, который представлен в Женеве и Дубае, владеет им уже четвертое поколение потомков основателя Давида Муавада. Производит украшения, эксклюзивные часы и аксессуары и другие предметы роскоши.

Помимо ювелирного дома в Mouawad Group входят компании, которые работают в области строительства, пищевой промышленности, девелопмента и др. Штаб-квартира компании находится в столице Иордании Аммане.