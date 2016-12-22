ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,32 65,13 EUR Нал. 77,88 75,56 USD Бирж. 66,50 +0,95 EUR Бирж. 76,78 +0,66 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6439,20 +183,10 IMOEX 2309,58 +0,72% RTSI 1097,33 -1,48% Brent 72,17 +0,21% DJIA 25566,07 -0,07% Nasdaq 7914,80 +0,34%
АЛРОСА раскрыла покупателя самого дорогого бриллианта России
Лента новостей
Немецкий бизнес оценил риски санкционных инициатив сенаторов США 20:00, Политика Квалификация Лиги Европы. «Динамо» Минск — «Зенит». Онлайн 20:00, Спорт На Украине назвали засуху в Крыму «российской пропагандой» 19:53, Политика Порошенко пообещал внести в конституцию поправки о евроинтеграции Украины 19:47, Политика В МВД изучат все жалобы о незаконных задержаниях на Ярославском вокзале 19:46, Общество Умер актер и режиссер Дмитрий Брусникин 19:43, Общество Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургов на майские указы 19:38, Бизнес Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 19:34, РБК и Subaru В аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета 19:33, Общество Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 9 19:30, Технологии и медиа МЧС предупредило жителей Москвы о возвращении жары 19:26, Общество Создатель ВИП-камер в «Матросской Тишине» получил 7,5 года за хищение 19:13, Общество Хозяин отеля в Сочи сознался в переделке ливневки на месте гибели ребенка 19:12, Общество «Уфа» одержала первую победу в Лиге Европы 19:06, Спорт Захарова назвала Макфола «специалистом по отчаянию» из-за критики Сигала 19:03, Политика Минтруд предложил решение проблемы «зависших денег» в НПФ 18:57, Финансы Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:52, РБК и Сбербанк Санкции — это для всех: акции каких компаний подешевели сильнее прочих 18:50, Quote Украинскую писательницу возмутили дети из Донбасса в летних лагерях 18:44, Политика УЕФА назвал лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона 18:37, Спорт Минэнерго объяснило возможные санкции США попыткой повлиять на рынок 18:36, Политика В России откроют центры для родителей вундеркиндов и хулиганов 18:33, Общество Представлено программное обеспечение для отправки Litecoin по СМС 18:30, Крипто Украинский омбудсмен обнародовала фотографии голодающего Олега Сенцова 18:27, Политика АЛРОСА раскрыла покупателя самого дорогого бриллианта России 18:21, Бизнес Дипломаты направили Турции запрос из-за задержания россиянки 18:19, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 18:10, РБК Стиль и ASUS Макрон обсудит с Путиным ситуацию с голодающим в колонии Сенцовым 18:09, Политика
АЛРОСА раскрыла покупателя самого дорогого бриллианта России
Бизнес, 18:21
0
АЛРОСА раскрыла покупателя самого дорогого бриллианта России
Самый дорогой бриллиант в истории компании АЛРОСА приобрел ювелирный дом Mouawad Group. О его продаже компания отчиталась в начале августа, однако имя покупателя не назвала
Фото: Олег Яковлев / РБК

Покупателем бриллианта «Династия», проданного российской компанией АЛРОСА на прошлой неделе, стал ювелирный дом Mouawad Group. Об этом РБК сообщил представитель АЛРОСА.

Бриллиант «Династия», проданный на аукционе 2 августа, стал самым дорогим камнем за всю историю компании.

Камень имеет огранку Triple Exсellent (самое высокое качество) — он круглой формы с 57 гранями. Чистоту камня оценили как VVS1, то есть «несколько очень, очень малых включений», не заметных без лупы. Масса бесцветного бриллианта (цветовой класс D) составляет 51,38 карата.

Самые крупные и дорогие бриллианты в мире Еще 2 фото
Фотогалерея

«Династия» представляет собой «самый чистый из крупных бриллиантов, когда-либо ограненных за всю историю российского ювелирного искусства», сообщила компания.

АЛРОСА решила выкупить у правительства Якутии его долю в «АЛРОСА-Нюрба»
Бизнес

Бриллиант «Династия» получен из крупного алмаза весом 179 карат, найденного в кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в 2015 году. Всего из этого алмаза получилось пять бриллиантов — «Шереметевы» (16,67 карата), «Орловы» (5,05 карата), «Юсуповы» (1,39 карата), грушевидный бриллиант «Воронцовы» (1,73 карата) и собственно «Династия», который дал название всей коллекции из пяти камней.

АЛРОСА не раскрывала стоимость бриллианта, однако сообщила, что за всю коллекцию выручила $10 млн.

Mouawad — ювелирный торговый дом, который представлен в Женеве и Дубае, владеет им уже четвертое поколение потомков основателя Давида Муавада. Производит украшения, эксклюзивные часы и аксессуары и другие предметы роскоши.

Помимо ювелирного дома в Mouawad Group входят компании, которые работают в области строительства, пищевой промышленности, девелопмента и др. Штаб-квартира компании находится в столице Иордании Аммане.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Наталья Демченко.
Теги: бриллианты , АЛРОСА , ювелирная компания
Главное
Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургов на майские указы Бизнес
Материалы по теме
АЛРОСА отчиталась о продаже самого дорогого бриллианта России Бизнес
АЛРОСА не смогла продать самый дорогой и чистый бриллиант России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter