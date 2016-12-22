Курс доллара упал до 66,5 руб.

Стоимость одного доллара упала на 33 коп. после начала торгов в четверг, 20 сентября, и достигла 66,5 руб. к 10:21 мск, следует из данных Московской биржи.

При этом минимальная цена доллара в ходе торгов составила 66,4 руб., максимальная — 66,7 руб.

В то же время цена евро к 10:25 мск четверга упала на 34 коп. и составила 77,66 руб.

Накануне, 19 сентября, курс евро впервые с конца августа упал до 77,98 руб. впервые с конца августа, но к 15:45 мск вырос до 78,03 руб. Курс доллара в среду также опустился ниже 67 руб.

10 сентября курс евро впервые за 2,5 года превысил 81 руб.

14 сентября Центробанк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% и продлил до конца года мораторий на покупку валюты на открытом рынке.