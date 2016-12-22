Курс доллара упал ниже 67 руб.

Курс доллара опустился ниже 67 руб. впервые с 27 августа, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Минимальным значением с начала торгов 19 сентября стало 66,8 руб. за доллар. По состоянию на 11:47 мск он стоил ​66,9 руб.

Курс евро упал незначительно и продолжает оставаться на отметке выше 78 руб., его минимальным значением 19 сентября было 78,2 руб. за евро.

Днем ранее курс доллара также падал: национальная валюта укрепилась к доллару более чем на 50 коп., до 67,4 руб. за доллар. Укрепление рубля идет с 14 сентября, когда ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку 0,25 п.п., до 7,5% и продлил мораторий на закупки валюты на открытом рынке до конца года.

