ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,39 66,24 EUR Нал. 78,64 77,38 USD Бирж. 66,79 -0,59 EUR Бирж. 77,99 -0,59 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6332,10 -41,60 IMOEX 2397,93 -0,19% RTSI 1131,37 +0,74% Brent 79,30 +0,63% DJIA 26418,63 +0,65% Nasdaq 7923,06 -0,42%
Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб.
Лента новостей
«Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 17:32, РБК и Schneider Electric В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании 17:31, Бизнес Порошенко отреагировал на сообщение о сбившей Boeing украинской ракете 17:15, Общество Майнинг-пул AntPool будет спонсировать команду NBA 17:10, Крипто В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 16:54, Общество Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии 16:51, Общество Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья 16:39, Политика Экс-кандидат в президенты Сурайкин стал зампредом ульяновского парламента 16:36, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:29, РБК и Сбербанк Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике 16:16, Общество ФСИН оценила расходы на видеонаблюдение в колониях в 16 млрд руб. 16:12, Политика В Малайзии 19 человек умерли из-за отравления алкоголем 16:07, Общество Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб. 16:01, Финансы Почти музейная редкость: как найти уникальную квартиру на рынке жилья 16:01, Недвижимость Закладной камень главного храма Минобороны освятили в присутствии Путина 15:55, Общество Глава Stripe: криптовалюты могут стать платежным средством 15:54, Крипто Суд арестовал акции Грудинина в Совхозе имени Ленина 15:49, Бизнес РФС наказал вратаря «Спартака» за оскорбительные жесты на трибуне 15:46, Спорт ООН назвала число погибших мирных жителей с начала конфликта в Донбассе 15:31, Политика Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 15:31, Партнерский материал Кто здесь премиум: тест-драйв обновленной Mazda6 15:22, Авто МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова 15:18, Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в регионах 15:16, Общество Экс-премьера Малайзии арестовали по обвинению в растрате 15:10, Политика Тройной удар от Apple: как заработать на ажиотажном спросе на iPhone 15:04, Quote Чиангмай, Пай, рай: зачем ехать в северный Таиланд 15:00, Стиль Песков рассказал о не позвонившем Путину Асаде после катастрофы Ил-20 14:59, Общество 13 стран призвали WADA не восстанавливать права РУСАДА 14:44, Спорт
Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб.
Финансы, 16:01
0
Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб.

Курс евро опустился ниже 78 руб. впервые с 27 августа, следует из данных торгов Мосбиржи.

Стоимость евро падала до 77,98 руб., однако впоследствии европейская валюта выросла до 78,03 руб. (по состоянию на 15.45 мск).

Курс доллара упал ниже 67 руб.
Финансы

С начала торгов 19 сентября курс доллара впервые с конца августа опустился ниже 67 руб. Минимальным значением было 66,8 руб. за доллар.10 сентября курс евро превысил 81 руб. впервые за 2,5 года.

14 сентября Центробанк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку ​на 0,25 п.п., до 7,5%, а также продлил мораторий на закупки валюты на открытом рынке до конца года. Это привело к укреплению рубля.

Теги: курс евро , Мосбиржа
Главное
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах Политика
Материалы по теме
ЦБ впервые за два года установил курс евро выше 80 руб. Финансы
Почему рубль укрепился к доллару и евро Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter