Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб.
Финансы, 16:01
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Курс евро впервые за три недели опустился ниже 78 руб.
Курс евро опустился ниже 78 руб. впервые с 27 августа, следует из данных торгов Мосбиржи.
Стоимость евро падала до 77,98 руб., однако впоследствии европейская валюта выросла до 78,03 руб. (по состоянию на 15.45 мск).
С начала торгов 19 сентября курс доллара впервые с конца августа опустился ниже 67 руб. Минимальным значением было 66,8 руб. за доллар.10 сентября курс евро превысил 81 руб. впервые за 2,5 года.
14 сентября Центробанк России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а также продлил мораторий на закупки валюты на открытом рынке до конца года. Это привело к укреплению рубля.