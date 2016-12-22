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ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза
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ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза
Общество, 08:46
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ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала снижение смертности от туберкулеза в 2017 году, однако это инфекционное заболевание остается самым смертоносным в мире, говорится в отчете организации Global Tuberculosis Report 2018. Организация призвала страны мира незамедлительно принять меры по борьбе с заболеванием.

ВОЗ отмечает, что в 2017 году от данной инфекции умерли 1,6 млн человек, среди них 300 тыс. — ВИЧ-инфицированные. По сравнению с 2000 годом общее количество смертей от туберкулеза снизилось на 29%, среди ВИЧ-инфицированных — на 44%. В 2017 году туберкулезом заразились 10 млн человек, что на 2% меньше, чем годом ранее. В Европе и Африке число новых заражений сократилось еще сильнее: на 5% и на 4%.

С 2000 года было предотвращено 54 млн смертей от туберкулеза, также говорится в отчета.

В ВОЗ считают, что страны не прикладывают достаточных усилий к тому, чтобы окончательно справиться с заболеванием к 2030 году.

В Минздраве рассказали о заболеваемости туберкулезом в регионах
Общество

В организации считают, что для того, чтобы за 12 лет люди смогли достичь глобальной цели, государствам необходимо в том числе увеличить внутреннее и международное финансирование на борьбу с этой инфекцией.​

В отчете о туберкулезе, выпущенном 18 сентября в Нью-Йорке, ВОЗ призвала глав 50 стран, которые соберутся на первом в истории совещании высокого уровня Организации Объединенных Наций по борьбе с туберкулезом, принять решительные меры, опираясь на опыт России, Индии, Руанды.

Так, например, в России благодаря «политическим усилиям на высоком уровне» уровень заболеваемости и смертности сократился на 5% и 13% в результате активизации борьбы с заболеванием.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин заявил, что туберкулезом заражена треть населения планеты и что заболевание «уносит больше жизней, чем любая другая инфекция». Снижение смертности от туберкулеза он назвал одним из государственных приоритетов. По словам президента, в России заболеваемость снизилась на 2,8% при среднемировом показателе в 1,5%. Глава Минздрава Вероника Скворцова тогда же сообщила, что в среднем смертность от инфекции в России сокращается на 11% ежегодно.

Теги: ВОЗ , инфекция , смерть
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