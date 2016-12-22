В Минздраве рассказали о заболеваемости туберкулезом в регионах

Самая высокая по России заболеваемость туберкулезом зафиксирована в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Об этом РБК рассказала главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.
«Наиболее сложная ситуация в Тыве, Приморском крае. Еврейская автономная область — вообще самая проблемная последние три года», — рассказала она.
Самая благополучная ситуация по туберкулезу, по словам Васильевой, наблюдается в Центральном федеральном округе — в частности, в Москве, Воронежской и Белгородской областях. «У них уже показатели, приближенные к европейским», — добавила она.
Закупка лекарств для лечения устойчивых форм болезни в России осуществляется централизовано через Минздрав. По словам Васильевой, перебои могут возникать из-за неточного учета больных в регионах и, соответственно, ошибок в расчетах.
Ранее 16 ноября президент России Владимир Путин, выступая на глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения, назвал цифры заболеваемости туберкулезом в мире страшными. Он напомнил, что, по оценкам экспертов, туберкулезом страдает около трети населения Земли и ни одна другая болезнь не унесла столько жизней.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость «инфекционным убийцей №1» в стране снижается на 11% в год.