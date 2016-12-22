Скворцова заявила о снижении заболеваемости «инфекционным убийцей №1»

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в среднем смертность от туберкулеза в России снижается на 11% в год. Об этом она сказала на первой глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с туберкулезом в Москве, передает корреспондент РБК.

«В 2016 году смертность от туберкулеза в нашей стране снизилась более чем на 15%. А за истекший период 2017 года на 17%», － отметила министр.

По ее словам, снижения смертности от «инфекционного убийцы номер один в мире» удалось достичь благодаря созданию отдельных программ для каждого региона, единого реестра больных туберкулезом для мониторинга эпидемиологической ситуации и трехуровневой системы оказания медицинской помощи.

«Необходимо признать, что не все проблемы, связанные с туберкулезом, в нашей стране решены, не все регионы страны одинаково успешны», — добавила глава Минздрава.

«За последние восемь лет смертность от туберкулеза в России сократилась более чем на 66%. Заболеваемость — на 37%», — сообщил на конференции президент России Владимир Путин. По его словам, если в мире в указанный период заболеваемость снижалась в среднем на 1,5%, в России темп снижения составил 2,8%.

«Планируется, что к 2035 году смертность от туберкулеза будет снижена на 95%, а заболеваемость — на 90%», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что снижение смертности от туберкулеза входит в число государственных приоритетов наравне со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.