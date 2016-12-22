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Премьер Грузии назвал допуск страны в НАТО отвечающим интересам России
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Премьер Грузии назвал допуск страны в НАТО отвечающим интересам России
Политика, 08:13
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Премьер Грузии назвал допуск страны в НАТО отвечающим интересам России

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телеканалу Fox News заявил, что вступление страны в НАТО лишь укрепит стабильность на Кавказе, что отвечает интересам России.

По его словам, грузинская экономика не является крупной, однако страна тратит более 2% ВВП на военные расходы. Он подчеркнул, что дружба Грузии и США проходит проверку на прочность «в сражениях».

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«Если Грузия присоединится к НАТО, то это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным. Это в наилучшей степени отвечает интересам России», — считает Бахтадзе.​

В июле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО. По его словам, Тбилиси добился серьезных успехов на пути реформ.

Грузия взяла курс на интеграцию в НАТО после «революции роз» в 2003 году, а после войны в Южной Осетии была создана комиссия НАТО — Грузия.

В 2013 году тогдашний председатель правительства Бидзина Иванишвили заявил, что Тбилиси намерен добиться написания «дорожной карты» по вступлению в альянс в 2014 году. Однако в июне следующего года страны Североатлантического альянса решили не направлять Грузии формальное приглашение на вступление в блок, заявив об укреплении сотрудничества с Тбилиси.

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В конце мая 2018 года глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили сказал, что власти планируют добиться того, чтобы страна вошла в НАТО в 2021 году, «через сто лет после советской оккупации».

Теги: Грузия , Альянс
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