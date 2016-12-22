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Президент Южной Осетии назвал присоединение к России «национальной идеей»
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Президент Южной Осетии назвал присоединение к России «национальной идеей»
Политика, 14:23
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Президент Южной Осетии назвал присоединение к России «национальной идеей»
Именно этого Анатолий Бибилов желал бы «достичь народу Южной Осетии». Россия была первым государством, признавшим независимость республики в 2008 году. Страны Запада до сих пор считают ее территорией Грузии
Анатолий Бибилов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал вхождение республики в состав России ее национальной идеей. Такое заявление он сделал, выступая на десятом съезде осетинского народа в Цхинвале, передает «РИА Новости».

Самым важным событием в жизни Южной Осетии, по мнению Бибилова, являются события 26 августа 2008 года — именно в этот день президент России (тогда эту должность занимал Дмитрий Медведев) подписал указ о признании республики суверенным и независимым государством.

«Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи [Южной Осетии] — вхождения в состав России», — подчеркнул глава республики, заметив также, что лично для него это является «стимулом и целью жизни, которые, он бы хотел, чтобы достиг народ Южной Осетии». «Я бы хотел видеть Осетию в составе России», — резюмировал Бибилов.

Россия стала первым государством, которое в 2008 году признало независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии.

Это произошло после завершения вооруженного конфликта в закавказской республике, в котором участвовала Грузия, а также силы самой Южной Осетии и Абхазии и Россия. Ситуация там обострилась после того, как грузинские военнослужащие подвергли массированному обстрелу Цхинвал — столицу объявившей о независимости Южной Осетии. В ответ на это Дмитрий Медведев, занимавший должность главы России, объявил о начале «операции по принуждению к миру»: в Южную Осетию были введены российские войска.

Медведев назвал причины признания Абхазии и Южной Осетии
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Боевые действия завершились подписанием главами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России плана мирного урегулирования. Москва затем признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, Тбилиси в ответ на это разорвал с ней дипломатические отношения.

Ряд западных стран, в том числе США, до сих пор не признают независимость этих территорий и считают их частью Грузии. Так, 21 мая американский госсекретарь Майк Помпео призвал Россию «вывести войска» из Абхазии и Южной Осетии, назвав из «грузинскими территориями». 8 августа такую же точку зрения выразила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Южная Осетия , Москва
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