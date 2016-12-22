Губернатора Приморья выберут во втором туре

Ни один из кандидатов в губернаторы Приморского края не набрал более 50% голосов, будет назначен второй тур, заявила представитель краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, передает «РИА Новости».

«В самое ближайшее время — сегодня-завтра — избирательная комиссия Приморского края определит официальные результаты выборов и объявит дату повторного голосования», — сказала она.

По данным на сайте Центризбиркома, врио губернатора края Андрей Тарасенко набрал 46,57% голосов, на втором месте с результатом 24,64% — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Согласно законодательству, второй тур должен состояться не позднее чем через 21 день, то есть до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что ЦИК предупредил о возможности второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае. Там оба претендента — действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») и Сергей Фургал (ЛДПР) набрали более 35% голосов каждый с минимальной разницей — не более 0,2%. Глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье сказала, что о проведении второго тура комиссия может объявить в понедельник, 10 сентября.

9 сентября в России прошел единый день голосования. Глав выбирали в 25 регионах, включая Москву, в 16 — региональные парламенты