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Рубль вырос к доллару более чем на 50 копеек
Финансы, 17:20
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Рубль вырос к доллару более чем на 50 копеек
Рубль в ходе торгов на Московской бирже 18 сентября подорожал к доллару более чем на 50 коп. Ранее во вторник индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Фото: Олег Яковлев / РБК

В ходе торгов на Московской бирже 18 сентября рубль укрепился к доллару более чем на 50 коп., следует из данных биржи.

Торги открылись утром с 67,9 руб. за доллар, а по данным на 16:38 мск за единицу американской валюты давали уже на 50 коп. меньше — 67,4 руб., причем доллар продолжал снижаться.

Утром индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, впервые превысив 2380 пунктов. Среди лидеров роста были акции «Русала» (плюс 4,37%), бумаги НОВАТЭКа (плюс 3,05%), ПАО «Мечел» (плюс 2,22%), «Аэрофлота» (плюс 1,84%) и АФК «Система» (плюс 1,61%).

То, что рубль укрепляется, выглядит немного удивительным, так как ни внешний, ни внутренний фон этому явно не способствуют, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Единственным объяснением может быть ослабление доллара на фоне заявлений Трампа о введении дополнительных пошлин на товары из Китая. Были слухи, что Китай поддержит экономику на фоне эскалации торговых войн», — отмечает эксперт. Между тем рубль движется против валют развивающихся стран и выглядит явным лидером. «Сегодня снижалась турецкая лира, азиатские валюты были под давлением, и укрепление рубля выглядит немного странно», — добавляет он.

В середине сентября из-за резких колебаний курса рубля Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а также объявил о прекращении закупок валюты для Минфина до конца декабря.

Что означает решение ЦБ повысить ключевую ставку впервые с 2014 года
Финансы

Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда объяснила, что это решение стало ответом на возросшие инфляционные риски, вызванные «внешними условиями»: если ранее ЦБ исходил из того, что к концу года инфляция составит 3,5–4%, а в 2019-м лишь временно превысит 4%, то теперь он ожидает 3,8–4,2 и 5–5,5% соответственно. При этом аналитики ЦБ по прежнему считают, что к целевому показателю 4% годовая инфляция вернется в первой половине 2020 года.

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до 7,5% рубль резко укрепился, подорожав как к доллару (с 68,4 до 67,8 руб. сразу после объявления о решении ЦБ), так и к евро (с 80 до 79,1 руб).

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Литова.
Теги: курс рубля , валюта , Мосбиржа
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