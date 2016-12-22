Крупнейшая фракция Европарламента выдвинула Сенцова на премию Сахарова

Крупнейшая фракция в Европарламенте «Европейская Народная Партия» (EPP) выдвинула осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом сообщает в Twitter партии.

«Украинский кинорежиссер <...> Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году», — говорится в публикации.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Ее вручают лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару». Награда названа в честь советского физика и одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова.

В конце августа бывший президент Польши Лех Валенса предложил присудить Нобелевскую премию мира Олегу Сенцову. По мнению политика, действия Сенцова олицетворяют те идеалы, которыми руководствовался он сам. В частности, экс-президент отметил присущие Сенцову «веру в демократию, мирные методы борьбы и действия, направленные во благо других».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.