СМИ сообщили о 24 жертвах шторма «Флоренс» в США

Число жертв тропического шторма «Флоренс» в США возросло до 24 человек, сообщает CBS News.

Без электричества в штатах Северная и Южная Каролина остаются около 523 тыс. домов, уточняет CBS.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявлял о 17 погибших.

Ранее сообщалось о 16 жертвах. Также уточнялось, что в Северной Каролине погибли десять человек, в Южной — шесть. Из-за урагана начались ливни и наводнения, которые в основном затронули Южную и Северную Каролину.

11 сентября губернаторы штатов Северная и Южная Каролина, а также Вирджиния и Мэриленд ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана. Также режим ЧП начал действовать в Вашингтоне.