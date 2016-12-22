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Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали более 15 человек
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Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали более 15 человек
Общество, 00:55
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Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали более 15 человек

Жертвами урагана «Флоренс», который обрушился на штаты восточного побережья США стали 16 человек, заявили власти. Об этом сообщает телеканал АВС News.

Наиболее тяжелыми последствиями урагана стали наводнения в Северной и Южной Каролине, в первом штате погибли 10, во втором — шесть человек. Последняя жертва — водитель пикапа, который попал в аварию из-за высокого уровня воды на дороге в районе города Гилберт, Северная Каролина. Это подтверждает департамент здравоохранения штата.

Вода в отдельных местах поднялась до уровня в два фута (более 0,6м). Из-за наводнений без электроснабжения оказались 700 тыс. домохозяйств. 15 тыс. человек эвакуированы в пункты временного содержания. 171 дорога закрыта из-за стихийного бедствия, отменены более полутора тысяч авиарейсов, закрыты крупнейшие аэропорты восточного побережья. Режим ЧП введен в Северной, Южной Каролине, Мэриленде и Вирджинии, а также в столице США Вашингтоне. По прогнозам Национального центра ураганов США, стихия может затронуть более 10 млн человек.

Теги: ураган , погибшие
Главное
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