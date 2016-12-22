Саудовский фонд и Lucid Motors заключили соглашение об инвестициях

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и производитель электромобилей Lucid Motors Inc. заключили инвестиционное соглашение на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте американской компании.

На эти деньги фирма планирует запустить производство своего первого электромобиля Lucid Air в 2020 году. Средства пойдут на завершение разработки и тестирования электромобиля, строительство завода в Аризоне и развертывание стратегии розничных продаж.

Пока Lucid Motors не занимается серийным выпуском электромобилей. С момента своего основания компания развивала технологию батарей для электрокаров, а над прототипом автомобиля начала работать в 2014 году.

В начале августа глава Tesla Илон Маск заявил, что компания может превратиться из публичной в частную. Позднее Маск подтвердил, что ведет переговоры о выкупе акций компании с Суверенным фондом Саудовской Аравии. По его словам, переговоры с саудовским фондом продолжались около двух лет, но в то же время он вел обсуждения и с другими инвесторами. Однако в конце месяца бизнесмен заявил, что инвесторы убедили его отказаться делать Tesla частной компанией.