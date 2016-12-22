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Россия передаст новые данные о сбившей Boeing ракете Нидерландам
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Россия передаст новые данные о сбившей Boeing ракете Нидерландам
Крушение Boeing в Донбассе, 15:47
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Россия передаст новые данные о сбившей Boeing ракете Нидерландам

Новая информация по делу о крушении Boeing-777 над Донбассом, предоставленная Минобороны России, направлена в Генпрокуратуру для передачи Нидерландам. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В СК отметили, что предоставленные Россией данные являются поводом пересмотреть промежуточные выводы следствия по делу о крушении рейса MH17, в ходе которого в адрес России были выдвинуты обвинения. В ведомстве также выразили надежду, что полученные выводы позволят странам Совместной следственной группы установить подлинных виновников трагедии.

В Киеве назвали фейком слова Минобороны о сбившей Boeing ракете
Политика

Ранее Минобороны России заявило, что ракета, сбившая в 2014 году в небе над Донбассом Boeing-777, была произведена на предприятии в Долгопрудном в 1986 году и предназначена для ЗРК «Бук». Уточняется, что это удалось установить по номеру ракеты. В ведомстве добавили, что документация на ракету до сих пор хранится на предприятии. По информации Минобороны, ракета была получена войсковой частью 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа Украинской ССР. Отмечается, что после распада СССР ракета с территории Украины не выводилась и вошла в состав украинских вооруженных сил. По утверждению российского ведомства, сбившая самолет ракета стояла на вооружении ракетного полка, который участвовал в операциях на востоке Украины.

Минобороны рассказало о происхождении сбившей Boeing над Донбассом ракеты
Политика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эти данные «очередным неудачным фейком» Кремля. Такое же мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Самолет Амстердам — Куала-Лумпур потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины, на борту находились 298 человек.

Теги: MH17 , Boeing 777 , Донбасс , Минобороны
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