Песков рассказал о расшатывании доверия к американскому доллару

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты из-за шагов страны-эмитента. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Как пояснил Песков, США допускают шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению доллару. Поэтому все больше и больше стран на Востоке и в Европе начинают думать, как минимизировать зависимость от этой валюты, отметил Песков. «И они вдруг понимают, что а) это возможно, b) это нужно делать и с) «спасайся кто может», это нужно делать скорее», — сказал пресс-секретарь президента. При этом Песков отметил, что заменить систему нелегко, однако заметен «факт, что началась тенденция поиска альтернатив».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что риски для финансовой системы из-за геополитической обстановки можно минимизировать с помощью семи мер. В качестве одной из них он назвал развитие расчетов с другими странами в российской национальной валюте и других национальных валютах. Позднее Костин представил план по отказу от американского доллара, который включает по меньшей мере три пункта. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия может вынужденно увеличить долю расчетов в национальных валютах, однако это приведет к дополнительным издержкам, так как они более волатильны.