После драки со стрельбой в Москве задержали двоих приезжих

На севере Москвы сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих, устроивших драку со стрельбой, возбуждено уголовное дело. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Западное Дегунино задержали двоих приезжих молодых людей в возрасте 31 года по подозрению в хулиганстве», — сказали в пресс-службе, уточнив, что один из задержанных ранее был судим.

Как сообщили в ведомстве, во дворе дома на Ангарской улице между несколькими мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Полицейские установили, что в ходе инцидента было произведено несколько выстрелов. В результате конфликта двое мужчин получили травмы и были доставлены в медучреждения.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство), с задержанными проводят следственные действия.

14 сентября семь человек устроили стрельбу из окна офисного здания на Марксистской улице в Москве. Впоследствии их задержали. Источник «Интерфакса» уточнил, что у мужчин изъяли оружие, из которого можно было стрелять только холостыми патронами. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.