Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве
Общество, 13:22
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Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве
На семерых задержанных, устроивших стрельбу холостыми патронами в офисном здании в Москве, составили административные протоколы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Отмечается, что протоколы составлены по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). По факту произошедшего ведется проверка.
Накануне стало известно, что по подозрению в стрельбе в офисном здании на Марксистской улице задержаны семь человек. В ГУ МВД не исключили, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Источник «Интерфакса» сообщил, что у них изъяли оружие, из которого можно было стрелять только холостыми патронами. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.