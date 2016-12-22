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Неизвестные открыли стрельбу из охолощенного автомата в Москве
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Неизвестные открыли стрельбу из охолощенного автомата в Москве
Общество, 14 сен, 23:04
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Неизвестные открыли стрельбу из охолощенного автомата в Москве
По данным СМИ, семеро человек стреляли из охолощенного автомата Калашникова. Данных о пострадавших нет
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Неизвестные стреляли из окна здания на улице Марксисткой из охолощенного оружия на базе автомата Калашникова, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

О стрельбе также сообщил ТАСС, также ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах. По данным агентства, стрельба велась «в районе дома №5», задержаны семеро. Позднее об этом также сообщил «Интерфакс». По данным агентства, стрельба велась в офисном здании. Как сообщили в московском главке МВД, стрелявшие были пьяны. Они доставлены в отдел полиции.

В пресс-службе управления МВД по Москве РБК сообщили, полицейские задержали стрелявших внутри дома. 

Полиция начала проверку.

Телеканал РЕН-ТВ без указания источника информации сообщает, что стрельба велась из АК74М. Он также опубликовал кадры с места происшествия. Видео снято, когда полиция уже приехала. Видимых разрушений на кадрах нет.

Видео: ren.tv

По информации сервиса 2ГИС, в доме №5 на улице Марксистской расположены филиалы банков, сеть фотолабораторий, кафе, визовая компания, аптека, мини-гостиница и другие заведения.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина.
Теги: Москва , стрельба
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