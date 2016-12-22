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СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2»
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СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2»
Бизнес, 13:59
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СГМ Ротенберга построит 300 км подводов к «Северному потоку-2»
Компания построит две нитки магистрального газопровода и четыре нитки газопровода диаметром 800 мм, пересекающие пять рек, в том числе Волхов
Фото: Patrick Pleul / DPA / ТАСС

Подконтрольная Аркадию Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж» (СГМ) проложит несколько ниток трубопроводов, по которым газ будет подаваться в магистральный газопровод «Северный поток-2».

В сообщении компании отмечается, что она построит четыре нитки трубопровода ​диаметром 800 мм на участке от береговой линии до компрессорной станции «Славянская», которая будет обеспечивать подачу газа в «Северный поток-2», а также две нитки магистрального газопровода диаметром 1400 мм на участке 538 км — 852,7 км.

Новым газопроводам предстоит пересечь несколько рек. Переходы через Волхов, Тигоду и Оредеж будут выполняться методом подводно-технических работ. А вот восемь переходов через реки Мертвица и Луга будут сооружены методом наклонно-направленного бурения, что, по данным СГМ, представляет особую сложность.

​В настоящее время строители завершают расчистку трассы трубопроводов от леса, ведут сварку трубы в нитку, прокладку траншеи, укладку и засыпку трубопровода. Всего на строительстве занято около 1,8 тыс. человек и около 800 единиц строительной техники.

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Заказчиком строительства выступает ООО «Газпром инвест», генеральным подрядчиком — «Стройгазмонтаж», а субподрядчиками — АО «Ленгазспецстрой», АО «Краснодаргазстрой», ООО «ССК «Газрегион», ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ОАО «СУ №2» и ООО «СПХ «Наука».

РБК направил запрос в «Газпром».

Газопровод «Северный поток-2» будет проложен по дну Балтийского моря рядом с газопроводом «Северный поток», его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность двух ниток газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Основным потребителем перекачиваемого по нему газа станет Германия. Ввести газопровод в эксплуатацию планируется до конца 2019 года.

Авторы: Евгений Калюков, Людмила Подобедова.
Теги: «Стройгазмонтаж» , Аркадий Ротенберг
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