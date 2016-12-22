«Ведомости» рассказали об отсутствии грузов для моста на Сахалин

Ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на слова двух чиновников и топ-менеджеров трех угольных компаний. По информации издания, грузов для перевозки по мосту, которые позволили бы окупить дорогостоящий проект, недостаточно.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду, 12 сентября, президент Владимир Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Президент сказал, что «мост с материка на Сахалин раскрыл бы потенциал портов региона, однако сначала надо просчитать объем перевозок». Развитие Транссиба и БАМа существенно «раскроет наши возможности по перемещению грузов, но это не может быть только один уголь». «А если угольная [отрасль] немного присядет в мире?» — задал вопрос президент.
В конце июля Путин уже давал поручение правительству проработать экономические показатели этого проекта. «Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — сказал российский лидер. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — добавил он тогда.
«Ведомости» считают, что происходившее на форуме следует, скорее всего, расценивать как отказ от проекта. По информации газеты, в августе гендиректор РЖД Олег Белозеров написал министру транспорта Евгению Дитриху, что грузовая база для моста на Сахалин сейчас оценена в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.
По мнению руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Владимира Савчука, грузопоток для финансовой модели проекта рассчитан некорректно. Из-за сомнений в корректности оценки грузопотока и стоимости нецелесообразной стройку считает вице-премьер Максим Акимов, сомневается в необходимости моста и помощник президента Андрей Белоусов, отмечают собеседники издания. В одном из правительственных документов, с которыми ознакомился источник «Ведомостей», сказано, что окупаемость проекта не достигается без денег федерального бюджета, а в другом — что если их выделить, возникает риск необоснованной траты средств.
Присутствовавший на форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил о необходимости экспертизы технической и экономической составляющей, но уже другого проекта — моста между Сахалином и Японией.
В то же время полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что нужно доказывать рентабельность проекта. «Пока у нас оценки грузовой базы расходятся. Будем стараться оценки сводить. Достаточно трудно предугадать окупаемость крупного инвестпроекта. Идет сложный процесс, он неоднородный», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).