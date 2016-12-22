«Ведомости» рассказали об отсутствии грузов для моста на Сахалин

Мост на Сахалин, скорее всего, построен не будет, так как для него недостаточно грузов, пишут «Ведомости». Главным грузом для перевалки на Сахалине мог бы стать уголь, однако угольные компании не заявили о своей заинтересованности

Вид на остров Сахалин (Фото: Николай Кутузов / ТАСС)

Ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал идею строительства моста на Сахалин и перевалки грузов через остров, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на слова двух чиновников и топ-менеджеров трех угольных компаний. По информации издания, грузов для перевозки по мосту, которые позволили бы окупить дорогостоящий проект, недостаточно.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке в среду, 12 сентября, президент Владимир Путин вновь поручил проработать экономические показатели проекта и просчитать объем перевозок. Президент сказал, что «мост с материка на Сахалин раскрыл бы потенциал портов региона, однако сначала надо просчитать объем перевозок». Развитие Транссиба и БАМа существенно «раскроет наши возможности по перемещению грузов, но это не может быть только один уголь». «А если угольная [отрасль] немного присядет в мире?» — задал вопрос президент.

В конце июля Путин уже давал поручение правительству проработать экономические показатели этого проекта. ​«Это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей. Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы», — сказал российский лидер. «Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику», — добавил он тогда.

«Ведомости» считают, что происходившее на форуме следует, скорее всего, расценивать как отказ от проекта. По информации газеты, в августе гендиректор РЖД Олег Белозеров написал министру транспорта Евгению Дитриху, что грузовая база для моста на Сахалин сейчас оценена в 8,5 млн т, а с планируемым строительством нового глубоководного порта — в 46,9 млн.

По мнению руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Владимира Савчука, грузопоток для финансовой модели проекта рассчитан некорректно. ​Из-за сомнений в корректности оценки грузопотока и стоимости нецелесообразной стройку считает вице-премьер Максим Акимов, сомневается в необходимости моста и помощник президента Андрей Белоусов, отмечают собеседники издания. В одном из правительственных документов, с которыми ознакомился источник «Ведомостей», сказано, что окупаемость проекта не достигается без денег федерального бюджета, а в другом — что если их выделить, возникает риск необоснованной траты средств.

Присутствовавший на форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ также заявил о необходимости экспертизы технической и экономической составляющей, но уже другого проекта — моста между Сахалином и Японией.

В то же время полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что нужно доказывать рентабельность проекта. «Пока у нас оценки грузовой базы расходятся. Будем стараться оценки сводить. Достаточно трудно предугадать окупаемость крупного инвестпроекта. Идет сложный процесс, он неоднородный», — сказал Трутнев (цитата по «РИА Новости»).