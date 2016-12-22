В США число жертв тропического шторма «Флоренс» увеличилось до 13 человек

В американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина ураган «Флоренс», ослабевший до тропического шторма, унес жизни 13 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.
По данным телеканала, среди погибших были 41-летняя женщина с семимесячным ребенком, на чей дом обрушилось дерево. Ее муж был ранен и доставлен в больницу. Также в числе жертв — 78-летний мужчина, который погиб от разряда электрического тока при попытке соединить два провода под дождем, 81-летний житель, умерший от удара головой при эвакуации, а также 77-летний мужчина, смерть которого наступила от сердечного приступа.
Как сообщает ABC, сильный дождь в штатах задержится по крайней мере на выходные. По словам местных чиновников, в помощи нуждаются жители более сотни районов.
Отмечается, что накануне урагана была объявлена обязательная эвакуация, однако многие люди предпочли остаться в своих домах. «Честно говоря, я не понимаю, почему некоторые жители отказались следовать указаниям об эвакуации. Может быть, это такой образ мышления: «мы уже не раз проходили через это», — отметил представитель администрации округа Онслоу Северной Каролины Дэвид Коттон.
Ранее сообщалось об 11 жертвах урагана «Флоренс». Из-за стихии в штатах Северная и Южная Каролина, а также в Вирджинии и Мэриленде ввели режим ЧП, такие же меры приняли в Вашингтоне. Национальный ураганный центр США предупреждал, что «Флоренс» может затронуть примерно 10 млн человек.