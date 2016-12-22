Венесуэла пообещала обратиться в ООН из-за cлов главы ОАГ про вторжение

Власти Венесуэлы намерены обратиться в ООН из-за заявления главы Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро не исключившего вторжения с целью «возвращения в эту страну демократии», об этом сообщается на сайте вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

«Венесуэла сообщит в ООН и другие международные инстанции про Альмагро, который пошлым и гротескным образом использует генеральный секретариат ОАГ для продвижения военного вторжения в нашу родину», — написала она.

Накануне, генсек ОАГ в интервью журналистам рассказал, что не исключает военного вторжения в Венесуэлу для свержения режима президента страны Николаса Мадуро. Альмагро добавил, что в первую очередь он всегда выступает за дипломатическое решение кризиса в Венесуэле. По его словам, проблемы страны будут решены после «возвращения» туда демократии.

В конце августа из-за увеличившегося числа мигрантов из Венесуэлы власти Бразилии отправили на границу дополнительные силы. Бразильский президент Мишель Темер тогда подчеркнул, что проблемы в Каракасе угрожают гармонии всей Южной Америки.

Всего с 2014 года Венесуэлу покинули свыше 2,3 млн человек, примерно миллион из которых перешли в соседнюю Колумбию. В августе власти Венесуэлы девальвировали боливар к доллару на 96%, тогда же минимальную заработную плату в стране повысили в 60 раз — до $30.