Бразильские войска осадили границу с Венесуэлой из-за наплыва мигрантов

Военные Вооруженных сил Бразилии направились в штат Рорайма, который расположен на границе с Венесуэлой, для обеспечения порядка из-за наплыва мигрантов из этой страны. Соответствующий приказ отдал бразильский президент Мишел Темер, сообщает телеканал Globo.

По словам министра обороны Бразилии Хоакина Сильвы и Луны, мобилизация войск продлится до 12 сентября. Он отметил, что по мере необходимости она будет продлена.

«Проблема Венесуэлы уже не является внутренней политикой, это угроза гармонии всего континента», — цитирует слова Темера Reuters.

Он добавил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро виновен в бегстве венесуэльцев из страны, который привел к миграционному кризису во всех граничащих с Венесуэлой государствах.

Темер подчеркнул, что столь радикальным способом он хочет обеспечить безопасность бразильским гражданам и мигрантам из Венесуэлы, которые «бегут из своей страны в поисках убежища в Бразилии».