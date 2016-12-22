Глава ОАГ допустил возможность интервенции в Венесуэлу

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) заявил о том, что не исключает военное вторжение в Венесуэлу с целью свержения президента Николаса Мадуро

Фото: Orlando Barria / EPA / ТАСС

В интервью журналистам на границе Колумбии и Венесуэлы глава ОАГ Луис Альмагро заявил, что в первую очередь выступает за дипломатическое разрешение кризиса в Венесуэле. Однако при этом он заявил, что нельзя исключать вариант с вторжением с целью свержения режима Мадуро, сообщает Deutsche Welle.

Альмагро объяснил, что бегущие из Венесуэлы в Колумбию венесуэльцы подтверждают ложь диктатуры, режима в Каракасе. «Мы понимаем положение тех, кто стремится к свободе и полны решимости разрешить этот кризис», - подчеркнул глава ОАГ.

Альмагро подчеркнул, что ситуация в Венесуэле будет разрешена «только после возвращения в эту страну демократии».

В конце августа наплыв мигрантов из Венесуэлы вынудил правительство Бразилии направить дополнительные армейские силы на границу. Президент страны Мишел Темер при этом отметил, что проблема в соседнем государстве является угрозой гармонии во всей Южной Америке.

20 августа правительство Венесуэлы приняло решение девальвировать боливар к доллару на 96%. При этом минимальная зарплата была повышена в 60 раз, до $30 в месяц.

С 2014 года Венесуэлу покинули более 2,3 млн человек. Около одного миллиона человек перебрались в соседнюю Колумбию.